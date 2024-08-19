TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında

Büyükelçi Şen, Türk savaş gemisinde Kaptan Yarbay Serkan Doğan ve tören mangası ile bir araya geldi.

Geminin ziyareti kapsamında İskenderiye’ye gelen Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Tümamiral Dr. Refik Levent Tezcan, Büyükelçi Şen ve gemi kaptanı Doğan, İskenderiye Valisi Amiral Ahmed Halid ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Eşref İbrahim Attoa’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Türk yetkililer, Mısır donanmasına ait Cemal Abdünnasır gemisi ile Mahrusa yatlarını da gezdi.

Büyükelçi Şen'in TCG Kınalıada gemisinde düzenlediği resepsiyona, İskenderiye mülki amirleri, askeri yetkililer ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı. Şen, burada yaptığı konuşmada, "Askeri gemimiz Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü için Japonya’ya gitmiştir. Dönüş yolunda dost ülkelere de dostluk ziyaretleri yapmaktadır. Mesela buradan önce Katar’ı ziyaret etti" dedi.

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 14,4 metre genişliğinde ve 2 bin 465 ton ağırlığında olan TCG Kınalıada savaş gemisine, Marmara Denizi'nde bulunan adanın isminin verildiğine dikkat çeken Büyükelçi Şen, geminin 2016 yılında İstanbul Tersanesi'nde inşa edildiğini ve 2019 yılında hizmete girdiğini belirtti. "TCG Kınalıada, Türk Savunma Sanayi imalatı yerli ve millidir." diyen Büyükelçi Şen, bu ziyaretin Türkiye-Mısır arasındaki dostluk ve kardeşlik adına yapıldığını ifade etti.

Büyükelçi Şen ayrıca, Kuzey Filosu kapsamında Türk TCG Kınalıada savaş gemisi ile Mısır Deniz Kuvvetleri arasında geçici denizcilik eğitimi yapılacağını kaydetti. Mısır askeri gemilerinin 2023'teki 6 Şubat depremlerinin ardından Mersin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Şen, bundan sonra da karşılıklı ziyaretlerin yapılacağını belirtti.

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin liderliği altında, iki ülkenin ilişkilerinin ekonomiden kültüre, turizmden sanayiye, eğitimden sağlığa tüm alanları kapsayan şekilde artmaya devam ettiğini söyledi. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin başkanlığında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısında ticaret, ekonomi, kültür ve sağlık alanlarında anlaşmalar imzalanacağını belirtti.