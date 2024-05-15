TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de

TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de
Düzenleme: Kaynak: AA
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin’deki ziyaretçilerini ağırlamak üzere kapılarını açtı.
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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 1

Çanakkale Deniz Zaferi’nin kilit unsurlarından biri olan ve bu zaferin anısını onurlandırmak amacıyla 2011 yılında inşa edilen TCG Nusret, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki bir numaralı rıhtıma demir attı.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 2

Ziyaretçilere açık olan gemi, vatandaşlara ve öğrencilere deneyimli görevliler tarafından tanıtıldı.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 3

Ziyaretçiler, gemiyi dolaşıp anı fotoğrafları çekme fırsatı buldular.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 4

Müze gemisi, yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında aynı yerde ziyarete açık olacak ve 22 Mayıs’ta Silifke, 24 Mayıs’ta ise Anamur’da ziyaretçilere kapılarını aralayacak.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 5

TCG Nusret, dünyanın ilk ve tek yüzen müze gemisi olma özelliğini taşıyor.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 6

TCG NUSRET MÜZE GEMİSİ?

TCG Nusret, Çanakkale Deniz Savaşı sırasında kullanılan ve savaşın seyrini değiştiren mayın gemisinin bir replikasıdır.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 7

2011 yılında Gölcük Tersanesi’nde aslına uygun olarak inşa edilmiş ve şimdi bir müze gemisi olarak hizmet veriyor.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 8

Mersin Uluslararası Limanı’nda ziyaretçilere açılan TCG Nusret, tarihi bir deneyim sunuyor.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 9

Ziyaretçiler, geminin tarihi ve önemi hakkında bilgilendiriliyor ve gemiyi keşfedebiliyorlar.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 10

Ayrıca, gemi rotasını takip ederek Çanakkale Savaşları’nın önemli anlarını canlandırıyor.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 11

TCG Nusret, dünyada ilk ve tek yüzer müze gemisi olma özelliğine sahip.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 12

Müze gemisi, 22 Mayıs’ta Silifke’de ve 24 Mayıs’ta Anamur’da ziyaretçilere açılacak.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 13

TCG NUSRET MÜZE ÖZELLİKLERİ?

TCG Nusret Müze Gemisi, tarihi ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bir yüzer müzedir.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 14

İşte geminin bazı özellikleri:

Tarihi Önemi: TCG Nusret, Çanakkale Deniz Savaşı’nda kullanılan ve savaşın seyrini değiştiren mayın gemisinin bir replikasıdır.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 15

İnşa Yılı ve Yeri: Gemi, 2011 yılında Gölcük Tersanesi’nde, orijinaline sadık kalınarak inşa edilmiştir.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 16

Eğitim Amaçlı Kullanım: İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki okulların sınıf gezileri için tercih edilen bir yerdir.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 17

Modern Donanım: Gemi, modern navigasyon cihazları ile donatılmış olup, ziyaretçilere bilimsel bilgileri görsel bir şekilde sunmaktadır.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 18

Ziyaret Programı: TCG Nusret, belirli tarihlerde farklı limanlarda ziyaretçilere açılmaktadır.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 19

Örneğin, 5 Mayıs’ta Marmaris’te ziyarete açık olacak ve 8 Haziran’a kadar Ege ve Akdeniz’deki diğer limanlara ziyaretler gerçekleştirecektir.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 20

TCG Nusret, hem tarihi bir deneyim sunmakta hem de deniz savaş tarihine saygı duruşunda bulunan bir müze gemisi olarak hizmet vermektedir.

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Ziyaretçilere, geminin tarihçesi ve Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgiler verilmekte, geminin içindeki bölümlerde ise geminin geçmişi anlatılmaktadır.

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Bu özellikleriyle TCG Nusret, hem eğitim amaçlı hem de turistik bir cazibe merkezi olarak önem taşımaktadır.

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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de 46
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