TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de

Çanakkale Deniz Zaferi’nin kilit unsurlarından biri olan ve bu zaferin anısını onurlandırmak amacıyla 2011 yılında inşa edilen TCG Nusret, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki bir numaralı rıhtıma demir attı.
Ziyaretçilere açık olan gemi, vatandaşlara ve öğrencilere deneyimli görevliler tarafından tanıtıldı.
Ziyaretçiler, gemiyi dolaşıp anı fotoğrafları çekme fırsatı buldular.
Müze gemisi, yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında aynı yerde ziyarete açık olacak ve 22 Mayıs’ta Silifke, 24 Mayıs’ta ise Anamur’da ziyaretçilere kapılarını aralayacak.
TCG Nusret, dünyanın ilk ve tek yüzen müze gemisi olma özelliğini taşıyor.
TCG NUSRET MÜZE GEMİSİ?
TCG Nusret, Çanakkale Deniz Savaşı sırasında kullanılan ve savaşın seyrini değiştiren mayın gemisinin bir replikasıdır.
2011 yılında Gölcük Tersanesi’nde aslına uygun olarak inşa edilmiş ve şimdi bir müze gemisi olarak hizmet veriyor.
Mersin Uluslararası Limanı’nda ziyaretçilere açılan TCG Nusret, tarihi bir deneyim sunuyor.
Ziyaretçiler, geminin tarihi ve önemi hakkında bilgilendiriliyor ve gemiyi keşfedebiliyorlar.
Ayrıca, gemi rotasını takip ederek Çanakkale Savaşları’nın önemli anlarını canlandırıyor.
TCG Nusret, dünyada ilk ve tek yüzer müze gemisi olma özelliğine sahip.
Müze gemisi, 22 Mayıs’ta Silifke’de ve 24 Mayıs’ta Anamur’da ziyaretçilere açılacak.
TCG NUSRET MÜZE ÖZELLİKLERİ?
TCG Nusret Müze Gemisi, tarihi ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bir yüzer müzedir.
İşte geminin bazı özellikleri:
Tarihi Önemi: TCG Nusret, Çanakkale Deniz Savaşı’nda kullanılan ve savaşın seyrini değiştiren mayın gemisinin bir replikasıdır.
İnşa Yılı ve Yeri: Gemi, 2011 yılında Gölcük Tersanesi’nde, orijinaline sadık kalınarak inşa edilmiştir.
Eğitim Amaçlı Kullanım: İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki okulların sınıf gezileri için tercih edilen bir yerdir.
Modern Donanım: Gemi, modern navigasyon cihazları ile donatılmış olup, ziyaretçilere bilimsel bilgileri görsel bir şekilde sunmaktadır.
Ziyaret Programı: TCG Nusret, belirli tarihlerde farklı limanlarda ziyaretçilere açılmaktadır.
Örneğin, 5 Mayıs’ta Marmaris’te ziyarete açık olacak ve 8 Haziran’a kadar Ege ve Akdeniz’deki diğer limanlara ziyaretler gerçekleştirecektir.
TCG Nusret, hem tarihi bir deneyim sunmakta hem de deniz savaş tarihine saygı duruşunda bulunan bir müze gemisi olarak hizmet vermektedir.
Ziyaretçilere, geminin tarihçesi ve Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgiler verilmekte, geminin içindeki bölümlerde ise geminin geçmişi anlatılmaktadır.
Bu özellikleriyle TCG Nusret, hem eğitim amaçlı hem de turistik bir cazibe merkezi olarak önem taşımaktadır.