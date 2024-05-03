TCMB 2. Enflasyon raporunu açıklayacağı tarihi duyurdu

TCMB tarafından yapılan duyuru kapsamında, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı maksadıyla 9 Mayıs'ta saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda düzenlenecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın sosyal medya platformunda yayımlanacak.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki şekli ile korunmuştu.