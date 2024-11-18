TCMB açıkladı: Konut fiyat enflasyonu yüzde 2,1 arttı

Kaynak: AA
TCMB açıkladı: Konut fiyat enflasyonu yüzde 2,1 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ekim 2024'te aylık yüzde 2,1, yıllık bazda ise yüzde 26,8 artış gösterdi.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 151,1 oldu.

KFE, ekimde yıllık yüzde 26,8 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,8 ve İzmir'de yüzde 4,5 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 21,2, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir’de yüzde 28,7 yükseldi.

Son Haberler
LGS sınavına yönelik yeni örnek sorular yayımlandı
LGS sınavına yönelik yeni örnek sorular yayımlandı
İngiliz devi Osimhen için teklif verdi. İşte Napoli’nin yanıtı
İngiliz devi Osimhen için teklif verdi. İşte Napoli’nin yanıtı
Son 24 yılın en iyi penaltıcıları belli oldu. Listede tek Türk var
Son 24 yılın en iyi penaltıcıları belli oldu. Listede tek Türk var
Muğla'da tehlikeli yolculuk: Scooter'a koltuk yükledi
Muğla'da tehlikeli yolculuk: Scooter'a koltuk yükledi
İstanbul'da okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı
İstanbul'da okul servisinde dehşet: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı