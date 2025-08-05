TCMB açıkladı: Türk Lirası'nın reel değeri 10 ayın en düşüğünde!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınarak hesaplanan Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,66 puan düşerek 69,36 seviyesine geriledi.

Yİ-ÜFE BAZLI ENDEKSTE DE GERİLEME VAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi de aynı dönemde 1,36 puanlık azalışla 91,92 seviyesine indi.

KURDAKİ YÜKSELİŞ ENDEKSTE BELİRLEYİCİ OLDU

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,95 ve yüzde 3,65 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,06 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,73 oranında artmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir."