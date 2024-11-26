TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan yılın son kritik toplantısı

Kaynak: AA
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan yılın son kritik toplantısı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetimi ile görüştü. Üç ayda bir yapılan toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TBB'nin açıklamasına göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve 3 ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti.

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