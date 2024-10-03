TCMB Başkanı Karahan Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı. Bakan milletvekillerine Merkez Bankası faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi, hizmet enflasyonundaki katılığın zayıfladığını belirten Fatih Karahan enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025'te de devam edeceğini söyledi.

Fatih Karahan, "Mevduat gelişmeleri, TL'ye güvenin yeniden inşa edildiğini teyit ediyor. TL mevduatın payı yükselerek yüzde 54'e ulaştı. KKM'nin payı yüzde 8'lere geriledi." açıklamasında bulundu.

MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI DA CEVAP VERECEK

Fatih Karahan sunumun ardından para politikası başta olmak üzere enflasyon beklentilerini açıkladıktan sonra milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.