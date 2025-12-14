Hatice Karahan'ın cenazesi, İstanbul'dan Uşak'ın Karahallı ilçesine getirildi.

Buradaki evlerinde helallik alınmasının ardından Karahan'ın cenazesi Gölbaşı Camisi'ne götürüldü.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, burada annesinin tabutunun başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Karahan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Daha sonra Karahan ailesi, Karahallı Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya ve Karahan ailesinin yakınları katıldı.

