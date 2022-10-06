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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Eylül haftasında 63,2 milyar lira artarak 8 trilyon 328,1 milyar liraya yükseldi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:22
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TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 30 Eylül ile biten haftada 63 milyar 226 milyon 134 bin lira artarak 8 trilyon 328 milyar 127 milyon 379 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 artışla 3 trilyon 698 milyar 461 milyon 947 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,19 artışla 4 trilyon 273 milyar 618 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 242 milyar 156 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 210 milyar 332 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 30 Eylül itibarıyla 470 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,74 artarak 914 milyar 176 milyon 431 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,27 artışla 798 milyar 172 milyon 366 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,23 yükselişle 514 milyar 266 milyon 70 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 324 milyar 737 milyon 302 bin lirası konut, 23 milyar 300 milyon 936 bin lirası taşıt ve 566 milyar 138 milyon 193 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 30 Eylül ile biten haftada 85 milyar 828 milyon 381 bin lira artarak 6 trilyon 570 milyar 749 milyon 849 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,52 artış kaydetti.

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