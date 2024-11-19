TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor

Kaynak: AA
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 616 milyar 752 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

Piyasadaki TL likiditesini çekmek isteyen Merkez Bankası TL Depo alım ihalelerinden vazgeçmiyor.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 11 milyar 159 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 616 milyar 752 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 616 milyar 752 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, TL Depo alım ihalelerini geçen yılın son ayında başlatmıştı.

TL DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Türk Lirası Depo Alım İhalesi; Merkez Bankası'nın, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir.

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