KKM'de faiz sınırı serbest bırakıldı. Dolar krizinden korkan Merkez Bankası böyle karar aldı. Remzi Özdemir şimdi dolar ve euronun ne olacağını açıkladı

DOLARI EUROYU BİLEN ADAM EKONOMİ UZMANI REMZİ ÖZDEMİR ALINAN KARARI DEĞERLENDİRDİ

Yeniçağı Gazetesi ekonomi Yazarı Remzi Özdemir yaptığı yorumda "Bir süre önce kur korumalı hesaplardan kar elde edemeyen vatandaşın kaçması ile birlikte çözülen para yastık altına yönelmişti bunun artması ve seçimden önce olası bir kur krizinden korkan Merkez Bankası zorunlu olarak bankalara örtülü faiz artışına izin verdi Merkez Bankası'nın bu kararına göre bankalar daha önce 9 olan gösterge faizinin üzerine 3 puan ilave edip %12 faiz veriyorlardı şimdi bankalar Kur Korumalı'dan para çıkmaması için istediği kadar faiz artışına gidebilecek bu Merkez Bankası'nın kur krizinden korkup geri adım atması anlamına geliyor" dedi

HABERİN ARDINDAN BANKALAR HAREKETE GEÇTİ

Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazıda TCMB taraflı kur korumalı mevduat ürününde politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde mevduat faiz uygulamasına son verdiğini açıkladı. Böylece son dönemde gerilemeye başlayan KKM hesaplarının yeniden cazibe kazanması beklenirken bankaların mevduat faizi yarışının da bu alana kayması öngörülüyor. Bu karar sonrası dövizden ve altından TL'ye geçen KKM için üst sınır kaldırılmış oldu. TL ile açılan KKM'ler ise TCMB taraf olmadığı için uygulamadan etkilenmeyecek.

MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞEKONOMİSTİ HAKAN KARARI YORUMLADI

Merkez Bankası eski başekonomisti Pro.Dr Hakan Kara, TCMB'nin bankaları yolladığı yeni kararı yorumladı ve sosyal medyadan şu paylaşı yaptı

"Bugünün haberi KKM'de faiz üst sınırının kalkması. Örtük değil, aleni faiz artışı anlamına gelir. Bu modelin sürdürülemez olduğunun kabulüdür."

TCMB, bankalara gönderdiği yazıda, "Bankalarca açılan vadeli TL mevduat hesaplarını uygulanacak azami faiz oranı, bankamızca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşulu ile bankalarca belirlenir" denildi. KKM hesapları için bankalar şu an yüzde 9 olan politika faizinin 3 puan üzerinde yani yüzde 12 seviyesinde faiz verebiliyordu. Bu da yüzde 30’u aşan TL mevduat faizine göre oldukça düşük bir seviyede kalmıştı. Son dönemde yatay giden dolar/TL nedeniyle de mudilerin KKM gelirleri gerilemişti.

Bankacılık sektörü kaynakları KKM’de faiz üst sınırının kalkmasıyla bankaların yüksek faiz vermesi durumunda KKM’nin yeniden cazip olabileceğine dikkat çekerek bunun da borsa açısından alternatif bir ürünün getirisinin artması bağlamında ise olumsuz olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

KKM FAİZLERİ KISA SÜREDE YÜZDE 25-26 BANDINA GELİR

Ekonomim Gazetesi'nde yer alan haberde ise Ekonomist Dr. İnanç Sözer de KKM’nin cazibesinin bu uygulama ile çok artacağını dile getirerek “Kur korumalı mevduat faizlerinin çok kısa bir sürede %25-26 bandına geleceğini düşünüyorum. Bu seviyeler de KKM’ye ilgiyi artırır. Döviz mevduatı taşımak isteyenlerin bu kanalla ciddi bir ilgisi olacaktır. TL mevduat faizi yüzde 25-26’ya çıkacak olursa tavsiyede de bulunuruz çünkü ciddi bir vergi avantajı var. Üstüne bir de kur farkını elde edebiliyor olmak bedava bir opsiyon. Bu zamana kadar bankacılık sektörünün karını önemli ölçüde artıran hususlardan biri kur farkını Merkez Bankası tarafından ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenip aradaki 3 puanlık farkın (hangi bankadan KKM açılıyorsa) onlar tarafından ödendiği bir hal alıyordu. Şimdi muhtemelen bankaların ödeyeceği maliyet bir miktar daha yüksek olacak. Çünkü yüzde 26’nın üzerini aşarsa kur farkı ödeniyor. Aradaki kur farkı ödemesinin daha az miktarda Merkez Bankası ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor olacak. Buradaki esas köpüğü ise bankacılık sektörü ödüyor olacak. O nedenle bankaların karlılığını 2022’nin aksine önemli ölçüde törpüleyecek bir düzenlemedir. Buna rağmen bankalar likidite pozisyonlanması ve deregülasyonlara uyum nedeniyle mecburen faizleri yükseltecektir” dedi.

KKM SON İKİ HAFTADIR YÜKSELİŞTE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 20 Ocak haftası itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 1 trilyon 385 milyar 645 milyon lira seviyesinde. Son iki haftadır KKM hesapları yeniden bir yükseliş trendine geçti.



