Rakamlar açıklandı. Cari açık Aralık'ta 5 milyar 910 milyon dolar

Cari işlemler dengesi, aralık ayında 5.9 milyar dolar açık verdi. Beklentiler 5 milyar dolar açık oluştuğu yönündeydi. Türkiye, 2022 yılını ise 48.8 milyar dolar cari açıkla geride bıraktı. Cari işlemler açığının geçen yıl için 46 milyar 650 milyon dolara ulaşması bekleniyordu. Net hata noksan aralık ayında 428 milyon dolar fazla verirken, 2022 yılında kaynağı belirsiz para girişi 24,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası verilerime göre; aralık ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 910 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 525 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 89 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 498 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 468 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 533 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 214 milyon dolar net giriş kaydetti.

Bunun sonucunda, Ocak-Aralık dönemi cari işlemler açığı 48 milyar 769 milyon dolar olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 50 milyar 793 milyon dolar fazla verdi.

Portföy yatırımlarında 828 milyon dolar giriş



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 828 milyon dolar tutarında net giriş gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolar net alış ve hisse senedi piyasasında 580 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.



Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyon dolar net kullanım ve bankalar 694 milyon dolar net geri ödeme yaptı.



Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 109 milyon dolar net azalış ortaya koydu.



Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 351 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 31 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 320 milyon dolar net azalış kaydetti.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 250 milyon dolar ve 301 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 745 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.



Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 434 milyon dolar net artış oldu.