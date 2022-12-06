TCMB: Reel döviz kuru endeksi kasım ayında yüzde 0,3 yükseldi

Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini bugün yayınladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında yüzde 0,3 artışla 55,65 puan oldu. Ekim ayına dair TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi ise 55,70 puandan 55,48 puana revize edildi.

TÜRK LİRASININ ÜFE BAZLI DEĞERİ YÜKSEK

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru da kasımda 89,9 oldu. 90,44 olan ekim ayı verisi ise 92,52 seviyesine revize edildi. Revizyon sonrası bu seviye, Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.