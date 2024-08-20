TCMB TL depo alım ihalelerinde hız kesmiyor

TCBM'den TL depo ihalesi

Piyasadaki likiditeyi çekmeye çalışan TCMB TL depo alım ihalesinde hız kesmiyor. Bugün yeni bir TL depo alım ihalesine daha imza atıldı.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 10 milyar 220 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR ?

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.