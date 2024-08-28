TCMB TL depo alım ihalelerinde hız kesmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 yıl aradan sonra 2024 yılının ilk ayında başladığı TL depo alım ihalesinde hız kesmiyor. Piyasadaki likidite fazlalığını çekmek için son iki haftadır yaptığı TL depo alım ihalesine bugün bir yenisi daha eklendi.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 49,99, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 6 milyar liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR ?

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.