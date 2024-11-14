TCMB TL depo alım ihalelerinde hız kesmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 yıl aradan sonra geçen yılın son ayında TL depo alım silahın çekti ve hız kesmeden devam ediyor. Piyasadaki TL likiditesini azaltmak için gerçekleştirdiği operasyonlara iki ihaleyle birlikte devam etti.

TCMB'nin açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 15 milyar 3 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 49,9, maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 530 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 499 milyar 281 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

TL DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Türk Lirası Depo Alım İhalesi; Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir.