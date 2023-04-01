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TCMB iki tebliğde değişiklik gitti. Süre uzattı

TCMB tarafından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi, süre uzatıldı

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:53
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TCMB'de yeni karar. İki tebliğde değişikliğe gidildi süre uzatıldı

TCMB iki tebliğde değişiklik gitti. Süre uzattı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut ABD doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesi süresi bu yılın ilk 3 ayını da kapsayacak şekilde uzatıldı.

TCMB tarafından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Söz konusu 2 tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümünü düzenleyen 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik şöyle:

"Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir."

Böylelikle, 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022'yi kapsayan tarih aralığı, bu yılın ilk 3 ayını da kapsayacak şekilde uzatılmış oldu.

Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre, mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri, Merkez Bankası'nca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ise altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümünü düzenleyen 4'üncü maddenin üçüncü fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri, Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.(AA)

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