22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Merkez Bankası'ndan döviz bürolarına dolar talimatı

Merkez Bankası'ndan döviz bürolarına dolar talimatı

Şirketlere için döviz satışına getirilen sıkı denetimler döviz bürolarına da geliyor. Döviz bürolarının 500 bin dolar üstü dolar satışına form doldurup onay alması gerekecek.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:35
Takip Et

TCMB'den döviz bürolarına dolar talimatı

Merkez Bankası'ndan döviz bürolarına dolar talimatı
+
Aa
-

Döviz alım ve satımı yapılan döviz bürolarına bu sabah gelen talimat üzerine 500 bin dolar üstü satışlara sıkı denetim getirdiğini ortaya koydu.

Talimat üzerine yarın sabah itibarıyla döviz büroları 500 bin dolar üstü satışlarında forum dolduracakç İlgili banka Merkez Bankası’na iletecek ve buna göre satış için onay verilecek.  Merkez Bankası yapılacak incelemeden sonra, döviz bürosuna 3 seçenekten birini sunacak. “Hayır yapamazsınız”, ” Evet Yapabilirsiniz” veya “evet yapabilirsiniz kur….. olmalıdır” şeklinde olacak.

DÖVİZ BÜROLARINA GÖNDERİLEN TALİMAT

Döviz bürolarına giden o talimatta şu ifadeler yer aldı:

“Gün içinde gelen düzenleme ile yarın itibariyle spor döviz alım işlemleri öncesi TCMB websitesindeki döviz pozisyon tablosunun doldurulması zorunluluğu uygulamaya alınmıştır.

-Bankamız için 500 bin  USD tutara kadarki işlemlerde kayıtlı telefondan form doldurup doldurmadığınız hususunda beyanınız alınacaktır.

-Forum dolduruldu ise gün içinde bankamızdan yapacağınız spot işlem tutarının 500,000 USD’yi  geçip geçmeyeceği sorulacaktır.

-Son olarak işlemin mesneti/nedeni  sorularak tevsij edici evrak talep edilecektir.

-Akabinde spot işlem bağlanacaktır.

-Tutarın 500 bin  USD üzeri olması durumunda bankamız TCMB’ye bilgi verecektir. TCMB 3 seçenekle bize dönüş yapacaktır. a-Evet, işlem yapabilirsiniz. b-Evet, işlem yapabilirsiniz  kur…. olmalıdır. c-hayır işlem yapamazsınız.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
5
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
6
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
7
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.