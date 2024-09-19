TCMB'den faiz kararı öncesi flaş hamle. Döviz serbest hesaplarına ödenen faizi indirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
TCMB'den faiz kararı öncesi flaş hamle. Döviz serbest hesaplarına ödenen faizi indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fed'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi yüzde 3,75 seviyesine çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararı öncesi dikkat çeken açıklama. Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi ardından bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı öncesi yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizde indirime gitti. TCMB faiz indirimini 75 baz puan olarak açıkladı. Avrupa Merkez Bankası ECB'de 50 baz puan indirim yapmıştı. TCMB'nin 75 baz puanlık indirimiyle birlikte faiz oranı yüzde 3,75'e geriledi.

FAİZ KARARI SAAT 14.00 AÇIKLANACAK

Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararın açıklayacak. Bu karar öncesi Döviz serbest hesaplarına ödenen faizde yapılan indirim dikkat çekti.

TCMB uygulamalarına göre yabancı para serbest hesaplarına ödenen faiz oranı yüzde 4,50'ydi. Bu oran yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye ihanet uyarısı
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye ihanet uyarısı
Fahiş tarifeler Meclise taşındı
Fahiş tarifeler Meclise taşındı
Didim'deki operasyonda 2 kişi yakalandı
Didim'deki operasyonda 2 kişi yakalandı
3 günlük denetimde silah, bıçak ve uyuşturucular ele geçirildi
3 günlük denetimde silah, bıçak ve uyuşturucular ele geçirildi
Brent petrol Fed kararının ardından yükselişte
Brent petrol Fed kararının ardından yükselişte