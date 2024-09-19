TCMB'den faiz kararı öncesi flaş hamle. Döviz serbest hesaplarına ödenen faizi indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararı öncesi dikkat çeken açıklama. Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi ardından bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı öncesi yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizde indirime gitti. TCMB faiz indirimini 75 baz puan olarak açıkladı. Avrupa Merkez Bankası ECB'de 50 baz puan indirim yapmıştı. TCMB'nin 75 baz puanlık indirimiyle birlikte faiz oranı yüzde 3,75'e geriledi.
FAİZ KARARI SAAT 14.00 AÇIKLANACAK
Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararın açıklayacak. Bu karar öncesi Döviz serbest hesaplarına ödenen faizde yapılan indirim dikkat çekti.
TCMB uygulamalarına göre yabancı para serbest hesaplarına ödenen faiz oranı yüzde 4,50'ydi. Bu oran yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.