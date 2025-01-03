TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi (3 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi (3 Ocak 2025)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 milyar ve 580 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 580 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 10 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 820 milyon lira oldu.

depo.jpgİhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 6 Ocak vadeli 580 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 491 milyar 629 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,47, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,49 olarak gerçekleşti.

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