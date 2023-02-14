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Merkez Bankası'ndan kredi erteleme kararı

TCMB, deprem bölgesinde ödemeleri ötelenen kredilerin bankalara oluşturabileceği yükümlülükleri altı ay süreyle kaldırdı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:47
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TCMB'den kredi erteleme kararı

Merkez Bankası'ndan kredi erteleme kararı
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TCMB, dün bankalara gönderdiği yazı ile deprem bölgesinde yerleşik kişilerin vadesi gelmiş veya altı ay içinde gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, "Bu kredilerin, bankalar için kredi türüne ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarından hariç tutulmasına, harcama mukabili belge uygulamasına konu olmamasına ve zorunlu karşılık tesisinden hariç tutulmasına" karar verdi.

Finansman şirketleri için de ilgili ötelenen krediler, zorunlu karşılık tesisinden hariç tutulacak.

Yazıya göre karar "depremin olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla" alındı ve 6 Şubat'tan 8 Ağustos 2023'e kadar geçerli olacak.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) geçen hafta ilgili kredi ödemelerin ötelenmesine ilişkin prensip kararı almıştı.

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