TCMB'den peş peşe TL depo alım ihalesi

TCMB'den TL Depo alım ihalesi

TCMB'nin bugün açtığı 175 milyar 383 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 175 milyar 383 milyon lira oldu. İhaleye, 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 yıl aradan sonra ocak 2024'te ilk TL depo alım ihalesi yapmıştı. Ondan sonra Merkez Bankası bu silahı tekrar kullanmaya başladı. TCMB'nin amacı Türk Lirası likidite fazlasını gidermek için bu işlemi yapıyor.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.