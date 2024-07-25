TCMB'den peş peşe TL depo alım ihalesi

Kaynak: AA
TCMB'den peş peşe TL depo alım ihalesi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 39 milyar 354 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan peş peşe hamleler geliyor. TCMB dün faiz kararı öncesinde TL depo alım ihalesine gitmişti. Merkez Bankası bugün açtığı 150 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 39 milyar 354 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.

Son Haberler
Dev şirketin kârında büyük düşüş. Dünya
Dev şirketin kârında büyük düşüş.
İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı. İzmir'de elektrik kaçağı soruşturmasında flaş gelişme Gündem
İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı. İzmir'de elektrik kaçağı soruşturmasında flaş gelişme
İstanbul'da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı Gündem
İstanbul'da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı
Tüketici kredilerinde dikkat çeken düşüş Ekonomi
Tüketici kredilerinde dikkat çeken düşüş
Kaçak Afganlar 12-15 yaşındaki Türk kızlarının videosunu çekip paylaşıyor Gündem
Kaçak Afganlar 12-15 yaşındaki Türk kızlarının videosunu çekip paylaşıyor
4 gol var kazanan yok Spor
4 gol var kazanan yok
Galatasaray Tete'nin cezasını Panathinaikos'a yıktı Spor
Galatasaray Tete'nin cezasını Panathinaikos'a yıktı