TCMB'den peş peşe TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan peş peşe hamleler geliyor. TCMB dün faiz kararı öncesinde TL depo alım ihalesine gitmişti. Merkez Bankası bugün açtığı 150 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 39 milyar 354 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.