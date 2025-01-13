TCMB'den TL depo alım ihaleleri! 1 milyar 927 milyon...

Kaynak: AA
TCMB'den TL depo alım ihaleleri! 1 milyar 927 milyon...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 980 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı. TCMB'nin 20 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 milyar 927 milyon...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 980 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 20 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 milyar 927 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 14 Ocak vadeli 980 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 954 milyar 249 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

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