TCMB'den TL Depo alım ihalesi 04-11-2024

Kaynak: AA
TCMB'den TL Depo alım ihalesi 04-11-2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 255 milyar 952 milyon lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan TL Depo alım ihalesi...TCMB ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 255 milyar 952 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 280 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 255 milyar 952 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NE ANLAMA GELİYOR

TL Depo alım ihalesi, TCMB'nin Türk lirası likidite fazlalığını azaltmak için gerçekleştirdiği bir operasyondur. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlar, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.

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