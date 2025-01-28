TCMB'den üç yeni TL depo alım ihalesi

Kaynak: AA
TCMB'den üç yeni TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 680 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 680 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 29 Ocak vadeli 680 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 646 milyar 279 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

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25 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 29 milyar 325 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,9, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 4 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 2 milyar 750 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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