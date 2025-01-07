TCMB'den yeni TL depo alım ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 660 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 14 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 2 milyar 700 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 8 Ocak vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 649 milyar 54 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.