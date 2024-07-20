TCMB'den YUVAM hesaplarının faizlerine düzenleme

Kaynak: AA
TCMB'den YUVAM hesaplarının faizlerine düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatlarının teşvik edilmesi amacıyla YUVAM hesaplarına yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yaşayan vatandaşlar için tasarlanan YUVAM hesapları ile ilgili düzenlemelerde önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tebliğe göre, YUVAM hesaplarının faiz oranları, TCMB'nin politika faizinin yüzde 70 seviyesine çekildi. Bu oran, daha önce Kur Korumalı Mevduat hesapları için belirlenen alt sınır ile aynıydı.

İlgili tebliğde ayrıca, farklı vade seçenekleri için ilave getiri oranlarının düşürüldüğü belirtildi; böylece 3, 6, 12 ve 24 aylık YUVAM hesapları için ek getiri oranları sırasıyla yüzde 1, 2, 3 ve 4 olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemelerle birlikte, YUVAM hesaplarının açılabilmesi için yurt dışından yapılan para transferleri veya yurt dışından getirildiğini kanıtlayan belgeler gerekecek. Ayrıca, TCMB'nin bankalara YUVAM hesapları için ödediği komisyonlar kaldırıldı. Bu değişikliklerin 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

İlgili Haberler
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı
KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar?
KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM sınavına girecekler dikkat! Başvuralar başladı
ÖSYM sınavına girecekler dikkat! Başvuralar başladı
O ilde denize girmek yasaklandı
O ilde denize girmek yasaklandı
Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı
Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı
Yeni Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Gölde kaybolan balıkçılardan acı haber geldi
Gölde kaybolan balıkçılardan acı haber geldi
Karışımlı sahte bilezik dolandırıcılığına büyük darbe. 9 tutuklama
Karışımlı sahte bilezik dolandırıcılığına büyük darbe. 9 tutuklama
Emekli albay evinde ölü bulundu
Emekli albay evinde ölü bulundu
Son Haberler
Benin tarım için kesenin ağzını açtı Dünya
Benin tarım için kesenin ağzını açtı
Ali Koç: Cumhurbaşkanımızın gücünü kullananların sonuna az kaldı Spor
Ali Koç: Cumhurbaşkanımızın gücünü kullananların sonuna az kaldı
Namibya, Uganda Kralı'nı reddetti Dünya
Namibya, Uganda Kralı'nı reddetti
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı Yerel Haberler
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı
KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? Gündem
KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar?
Türkiye'nin gözde şehrinde konut satışları dibi gördü Gündem
Türkiye'nin gözde şehrinde konut satışları dibi gördü