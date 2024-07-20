TCMB'den YUVAM hesaplarının faizlerine düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yaşayan vatandaşlar için tasarlanan YUVAM hesapları ile ilgili düzenlemelerde önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tebliğe göre, YUVAM hesaplarının faiz oranları, TCMB'nin politika faizinin yüzde 70 seviyesine çekildi. Bu oran, daha önce Kur Korumalı Mevduat hesapları için belirlenen alt sınır ile aynıydı.

İlgili tebliğde ayrıca, farklı vade seçenekleri için ilave getiri oranlarının düşürüldüğü belirtildi; böylece 3, 6, 12 ve 24 aylık YUVAM hesapları için ek getiri oranları sırasıyla yüzde 1, 2, 3 ve 4 olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemelerle birlikte, YUVAM hesaplarının açılabilmesi için yurt dışından yapılan para transferleri veya yurt dışından getirildiğini kanıtlayan belgeler gerekecek. Ayrıca, TCMB'nin bankalara YUVAM hesapları için ödediği komisyonlar kaldırıldı. Bu değişikliklerin 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.