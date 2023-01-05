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TCMB'nin 2022 sonunda rezervlerinin 128 Mliyar 755 milyon dolar olduğu açıklandı

TCMB haftalık para ve Banka İstatistiklerini yayınladı, 2022'nin son haftasında toplam rezervlerinin 128 Milyar 755 milyon dolar olduğu açıklandı. Net rezerv rakamları ise henüz açıklanmadı

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:56
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TCMB'nin 2022 sonunda rezervlerinin 128 Mliyar 755 milyon dolar olduğu açıklandı

TCMB'nin 2022 sonunda rezervlerinin 128 Mliyar 755 milyon dolar olduğu açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2022'nin son haftasında bir önceki haftaya göre 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalışla 82 milyar 904 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Aralık'ta 82 milyar 938 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 326 milyon dolar artışla 128 milyar 429 milyon dolardan 128 milyar 755 milyon dolara çıktı. TCMB net rezerleri ise henüz açıklanmadı. 

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