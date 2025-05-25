TCMB’nin Efsane Başkanı Saracoğlu’na son veda: Teşvikiye Camii’nde duygusal anlar

Kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene kızı Aslı Saracoğlu Uzunoğlu, kardeşi Şerife Saracoğlu, eski BJK Başkanı Hasan Arat, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Akif Aras, ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez, çok sayıda iş insanı ve ailenin yakınları katıldı.

Taziyeleri eşi Nurdan Saracoğlu ve kızı Aslı Saracoğlu kabul etti. Cenazeye Merkez Bankası Başkanı Fatih Kahraman ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çelenk gönderdi.

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“BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİRİYDİ”



35 yıl birlikte çalıştığı Ali Yıldırım, “Benim için bir akademi gibiydi. 23 yaşında başladım, 56 yaşındayım. Çok özel biriydi” dedi. Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, “Rahmetli Rüşdü Saracoğlu ile uzun yıllar çalıştık. Türkiye’nin en iyi üç Merkez Bankası Başkanı’ndan biriydi, hatta birincisiydi. Dört dörtlük, kararlı bir insandı. Birçok projeyi birlikte yürüttük. Haftada birkaç gün çalışsak da dostluğumuz hep sürdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

“ÇOK ÖZLEYECEĞİZ”



Kızı Aslı Saracoğlu Uzunoğlu, “Babam çok örnek bir insandı. Tanıdığım en iyi ve akıllı insandı. Çok iyi bir devlet adamı, baba ve dedeydi. Ailesini, dostlarını, çalışanlarını, ülkesini çok severdi. Türk olmaktan gurur duyardı. En büyük sevgisi annemeydi. Onu tanıyan herkes sever, sayardı. Çok özleyeceğiz” dedi.

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Rüşdü Saracoğlu’nun cenazesi, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

RÜŞDÜ SARACOĞLU KİMDİR?

Rüşdü Saracoğlu, 1948’de Ankara’da doğdu. Ekonomist ve siyasetçi kimliğiyle tanınır. 1987-1993 yıllarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevini üstlendi.

Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. 1980’de Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde doktora yaptı.

Minnesota ve Boston College’da öğretim görevlisi olarak çalıştı.

IMF’de ekonomist olarak görev yaptı. Merkez Bankası Başkanlığı, Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı, XX. Dönem İzmir Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı ve stadına ismi verilen Şükrü Saracoğlu’nun torunu, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu’nun oğludur.

Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak çalıştı, 31 Aralık 2007’de emekli oldu.

Koç Holding’den sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

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