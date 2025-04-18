TCMB'nin faiz kararı sonrası 1 milyon TL'nin aylık getirisi uçtu. Bankaların faiz oranları belli oldu

TCMB’nin faiz artırımı sonrası bankalar TL mevduat faizlerini yükseltti. 18 Nisan 2025 itibarıyla bankalar aylık yüzde 45’in üzerinde faiz sunuyor. İşte en yüksek getirili bankalar ve detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025’teki Para Politikası Kurulu toplantısında sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. Bu hamle, enflasyonla mücadelede sıkılaşma sinyali olarak değerlendirilirken, bankalar da TL mevduat faizlerini hızla güncelledi. Yatırımcılar, yüksek getiri arayışında en cazip faiz oranlarını sunan bankaları araştırıyor. 18 Nisan 2025 itibarıyla bankalar, aylık yüzde 45’in üzerinde faiz oranıyla dikkat çekiyor.

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Bankaların güncellediği faiz oranlarıyla 1 milyon TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi önemli ölçüde arttı. Örneğin, ON Dijital Bankacılık yüzde 48 faiz oranıyla 1 milyon TL için yaklaşık 39.500 TL net getiri sunuyor. Diğer bankalar arasında Burgan Bank (yüzde 47), Akbank (yüzde 46,5), Yapı Kredi (yüzde 46), Garanti BBVA (yüzde 45,5), ING Bank (yüzde 45,5) ve DenizBank (yüzde 45,5) öne çıkıyor. Bu oranlar, vadeli mevduatın cazibesini artırarak TL talebini destekliyor.

TCMB’nin faiz artırımı, TL’nin değerini koruma ve enflasyon beklentilerini dizginleme hedefiyle piyasalarda olumlu karşılandı. Ancak, kredi faizlerindeki olası yükseliş tüketici ve işletmeler için maliyetleri artırabilir. Uzmanlar, TCMB’nin sıkı para politikasına devam edeceğini öngörüyor. Yatırımcılar için yüksek faizli mevduat hesapları, güvenli getiri arayışında öncelikli seçenek haline geldi.