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Merkez Bankası'nın rezervleri yine düştü. 122 Milyar 423 Milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 31 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 271 milyon dolar azalarak 122 milyar 423 milyon dolara geriledi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:57
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TCMB'nin rezervleri bu hafta da düştü

Merkez Bankası'nın rezervleri yine düştü. 122 Milyar 423 Milyon dolara geriledi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre,  31 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azalışla 70 milyar 247 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mart'ta 71 milyar 336 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 271 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolardan 122 milyar 423 milyon dolara indi.

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