TCMB'nin rezervlerinde sınırlı artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinde 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre sınırlı bir artı görüldü. O artış 114 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, toplam rezervler 153 milyar 910 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI.

TCMB'ye göre , 19 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinde 350 milyon dolar artış görüldü. Böylece brüt döviz rezervleri 94 milyar 695 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 94 milyar 345 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde Altın rezervlerinde 237 milyon dolarlık kayıp yaşandı. Böylece altın rezervleri 59 milyar 214 milyon dolara düştü

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolardan 153 milyar 910 milyon dolara çıktı.

TCMB Rezervleri 0cak 2023'ten bu yana şöyle