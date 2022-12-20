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  • Türk Dil Kurumuna göre birkaç nasıl yazılır? Birkaç birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre birkaç nasıl yazılır? Birkaç birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘’birkaç’’ kelimesidir. ‘Birkaç’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, TDK birkaç nasıl yazılır? Birkaç birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:05
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TDK birkaç nasıl yazılır? Birkaç birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre birkaç nasıl yazılır? Birkaç birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘birkaç ’ kelimesi. Birkaç kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK birkaç nasıl yazılır? Birkaç birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TDK BİRKAÇ NASIL YAZILIR? BİRKAÇ BİRLEŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birkaç kelimesinin anlamı “çok olmayan, az sayıda olan” olarak belirtiliyor. Yani birkaç kelimesi birleşik şekilde yazılıyor. Bu kelimenin “bir kaç” şeklinde yazılması yanlış kullanım olarak biliniyor.

TDK resmi internet adresi üzerinden yayınladığı örnekte birkaç kelimesini şu şekilde kullanıyor. "Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu." - Hakarnas Balıkçısı

ÖRNEK 2 Birkaç gün sonra seni arayacağım.

ÖRNEK 3 Akşam misafir gelecek, birkaç ekmek fazla al.

Sonuç olarak birkaç kelimesinin yazılışı doğru olanı birleşik şekilde kullanımı olacak.

Birkaç DOĞRU

Bir kaç YANLIŞ

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