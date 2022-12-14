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  • TDK hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TDK hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘’hoş geldin ’’ kelimesidir. ‘Hoş geldin ’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, TDK hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:05
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TDK hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TDK hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘hoş geldin’ kelimesi. Yılbaşı kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu yazılışı karıştırılan kelimeleri hem örneklerle açıklıyor hem de anlamlarını belirtiyor. “Hoş geldin ” TDK yazımı örneklerle aktarılmış ve kelimenin anlamı açıklanmıştı. Yazılışı oldukça karıştırılan kelimeler arasında bulunan “hoş geldin” birleşik olarak ya da “hoş geldin” şeklinde ayrı olarak kullanılıyor. Peki, hoş geldin nasıl yazılır?

HOŞ GELDİN NASIL YAZILIR, BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI? TDK “HOŞGELDİN” YAZILIŞI NASIL?

“Hoş geldin” veya “hoş geldiniz” sözlerinin doğru kullanımı ayrı şekilde yazılışı oluyor. Buna göre bu kelimenin birleşik şekilde kullanımı yanlış yazım yani yazım hatası oluyor. Bu nedenle bu sözcüklerin yazımını kullanacak olan kişilerin sözcükleri ayrı olarak “hoş geldin” şeklinde kullanması gerekiyor.

ÖRNEK 1: Evimizin yeni üyesi hoş geldin, bizi çok mutlu ettin. (Ayrı yazım doğru kullanım)

ÖRNEK 2 O kadar hukukumuz var bana bir “hoş geldin” bile demedi. (Ayrı yazım doğru kullanım)

ÖRNEK 3 Evin kapsının önüne “hoşgeldin” yazılı paspas aldım. (Birleşik yazım yanlış kullanım)

ÖRNEK 4 Eve gelen misafirlere “hoşgeldiniz” dememiz gerekir. (Birleşik yazım yanlış kullanım)

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