TDK iyiki nasıl yazılır? İyiki birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘iyiki ’ kelimesi. İyi ki kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK iyi ki nasıl yazılır? İyi ki birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TDK İYİ Kİ NASIL YAZILIR? İYİ Kİ BİRLEŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’nun internet adresinde yer alan sözlükte ‘iyiki’ kelimesi için arama yapıldığında “böyle bir sözcük bulunamadı” uyarısı veriliyor.

Dolayısıyla “iyi ki” kelimesinin yazılışı TDK’ya göre “iyi ki” şeklinde yani ayrı olmalı.

TÜRK DİL KURUMU'NDA İYİ Kİ YAZIMI NASIL?

Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde araştırdığımızda 'iyi ki' kelimesi için ifade edilen, ''güzel bir rastlantı olarak, ne mutlu'' anlamlarıdır.

Bir cümleyle örnek vermek gerekirse, "İyi ki o günkü acı ile ölmemişiz." (Falih Rıfkı Atay) şeklinde kullanılabilir.