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  • TDK’ya göre işyeri nasıl yazılır? TDK’ya göre işyeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

TDK’ya göre işyeri nasıl yazılır? TDK’ya göre işyeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

Bazı kelimelerin ayrı mı birleşik mi yazılacağı her zaman kafa karıştırıcı olmuştur. O kelimelerden biri de sıkça kullanılan işyeri kelimesi. Peki, TDK’ya göre işyeri nasıl yazılır? TDK’ya göre işyeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:41
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TDK’ya göre işyeri nasıl yazılır? TDK’ya göre işyeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

TDK’ya göre işyeri nasıl yazılır? TDK’ya göre işyeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?
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İşyeri kelimesinin ayrı mı birleşik mi yazıldığı Google arama motorlarında çokça soruşturulan kelimelerden. Kelime grupları içerisinde ad türüne giren işyeri kelimesi, işverene bağlı olan yer olarak açıklanır. Peki, TDK’ya göre işyeri nasıl yazılır? TDK’ya göre işyeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

TDK'YA GÖRE İŞYERİ NASIL YAZILIR?

İşyeri kelimesi iki ayrı kelimenin birleşmesi ile oluştuğu için birleşik mi yoksa ayrı yazılacağı konusunda karmaşıklığa sebep olmaktadır. Mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş olan ve bir işveren tarafından yönetilen yapılara verilen isim olan işyeri bitişik olarak yazılmaktadır.

TDK'YA GÖRE İŞYERİ KELİMESİNİN DOĞRU YAZIMI NASIL?

Yetersiz kalınan kelime bilgisinde bakılacak olan en doğru kaynak Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. Kelimelerin bitişik ve ayrı yazımı konusunda da bilgi veren TDK sözlüğünde İşyeri kelimesinin doğru yazılışı işyeri şeklindedir. Yani bitişik yazılması gerekir.

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