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TDK’ya göre Sen De nasıl yazılır? Türk Dil Kurumuna göre Sen De birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘’sen de’’ kelimesidir. ‘Sen De’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, TDK sen de nasıl yazılır? Sen De birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:57
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TDK’ya göre Sen De nasıl yazılır? Türk Dil Kurumuna göre Sen De birleşik mi, ayrı mı yazılır?

TDK’ya göre Sen De nasıl yazılır? Türk Dil Kurumuna göre Sen De birleşik mi, ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘Sen De’ kelimesi. Sen De kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK sen de nasıl yazılır? Sen De birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Sen de kelimesi birleşik yazılırsa yanlış olur. Kelimenin doğru olması için sen de şeklinde ayrı yazılması gerekmektedir. Herhangi bir yazım yanlışı olmaması için sen de olarak yazılmalıdır.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE SEN DE BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Sen de, TDK sözlüğe göre ayrı yazılmaktadır. Her ne kadar birçok kişi tarafından sende olarak yanlış yazılsa da doğrusunun sen de şeklinde olması gerektiği bilinmelidir.

Kelimeler ek aldıklarında farklı anlamlara gelebildiği için dikkatli olmak gerekir.

Sen de derken farklı bir anlam, sende derken farklı bir anlam ortaya çıkar.

Sen de, ikinci tekil kişiyi gösteren ve yönelme durumunu anlatan bir kelimedir. Sende ise aitlik belirtmek için kullanılır.

Eğer yönelme durumu olursa sen de, aitlik durumu olursa sende olarak yazılır. Türkçede eklerin kullanımı farklı olduğu için ayrı yazıldığında farklı, birleşik yazıldığında farklı anlamlar ortaya çıkar. Bu nedenle en fazla karıştırılan ekler arasında -de, -da eki bulunmaktadır.

SEN DE İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Annenler bize gelirken sen de mutlaka gel akşama kadar otururuz.

Güzel bir elbise gördüm sen de al sana çok yakışacağını düşünüyorum.

Sen de bize gelsen keşke o kadar uzun zaman oldu ki görüşmeyeli.

Kesin sen de o etekten almışsındır zaten zevklerimizin aynı olduğu düşünülürse almışsındır.

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