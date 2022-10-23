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Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan'da kaza geçiren AKP'li Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:47
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan'da kaza geçiren AKP'li Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, uzun yıllar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık yapan hemşehrisi Binali Yıldırım ile Şamil Ayrım'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Yıldırım ve Ayrım'ın çok önemli bir kazayı atlattığını dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu:

"Kazanın kamuoyuna yansıdığından daha önemli bir kaza olduğunu gördüm. Siyasette nezaketi, zarafeti hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. İnsanlığı hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Görüşleriniz, düşünceleriniz farklı olabilir ama söz konusu insansa o insanlığın gereğini ve görevini mutlaka yerine getirmek lazım. Sayın Başbakan'ımıza ve Milletvekili Şamil Bey'e bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Ben de ziyaretimi yaparak vicdanen buradan mutlu ayrılıyorum."

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