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TDP'den istifa eden 11 isim CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisine katılan Türkiye Değişim Partisi’nin 11 İzmir eski yöneticisi için yapılan rozet takma töreninde, “Cumhuriyet Halk Partisi, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi değiştiren parti olacak” dedi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 19:33
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TDP'den istifa eden 11 isim CHP'ye katıldı

TDP'den istifa eden 11 isim CHP'ye katıldı
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Türkiye Değişim Partisi İzmir eski İl Başkanı Metin Çağrı, Bayındır eski İlçe Başkanı Cenk Dolu, Karabağlar eski İlçe Başkanı Özcan Demir, Güzelbahçe eski İlçe Başkanı Mehmet Semih Tüzüner ve Karşıyaka eski İlçe Başkanı Ömer Dereli ile birlikte 11 eski il yöneticisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Partiye yeni katılanlar için CHP Genel Merkezi’nde tören yapıldı. Törende Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın yanı sıra İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de hazır bulundu.

Törende konuşan Salıcı, partisine yeni katılanlara “hoş geldiniz” dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin kurucu partisi. Ama aynı zamanda önümüzdeki dönemde Türkiye’yi değiştiren parti olacak. Şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, maalesef bizim insanca yaşayacağımız bir durum değil. Dolayısıyla önümüzdeki seçim, önemli bir seçim. Bu seçim, otoriter yönetimden yana olanlarla, demokrasiden yana olanların bir mücadelesine sahne olacak. Dolayısıyla sizler de, daha önce vermiş olduğunuz demokrasi mücadelesini bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte vermek için, bizimle bir araya geldiğiniz için, bu mücadeleyi hep beraber vereceğimiz için çok mutluyuz.”

Törende konuşan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bu değerli arkadaşlarımızın katılımı ile partimiz artık İzmir’de daha güçlü. Birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız ve ülkemizin aydınlık günlere ulaşması için gerekli mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yeni katılan Metin Çağrı ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin kurucu partisi, baba ocağımız olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne hep birlikte katılım için buradayız. Buradaki siyasi hayatımızda vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunarak, Türkiye’yi daha iyi bir noktaya getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.”

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