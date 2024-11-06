TDT zirvesinde Filistin'e destek çağrısı

Kaynak: İHA
TDT zirvesinde Filistin'e destek çağrısı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi, önemli bir bildirinin yayımlanmasıyla son buldu. Zirveden çıkan bildiride, TDT üyesi tüm ülkelere Filistin devletinin tanınması çağrısı yapıldı.

Bu çağrının yanı sıra, afet ve acil durum yönetimi için TDT Sivil Koruma Mekanizması'nın kurulması ve Türk Yeşil Finans Konseyi'nin (TYFK) oluşturulmasına dair mutabakat zaptının imzalanması da memnuniyetle karşılandı.

Bildiride, Türk Dünyası'nın ideallerini güçlendirmeye yönelik 'Türk Dünyası Şartı'nın onaylanması, yeni TDT bayrağının kabulü gibi gelişmelere de değinildi. Macaristan'ın 2025 yılında TDT Zirvesi'ne ev sahipliği yapma isteği ise olumlu karşılandı.

Özellikle Gazze ve Lübnan'daki insani duruma dikkat çeken TDT liderleri, sivillerin hedef alınmasını kınadı ve Gazze'ye engelsiz insani yardım ulaştırılması için uluslararası hukuka uygun bir ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, 1967 öncesi sınırlara dayanan bağımsız bir Filistin Devleti'nin tanınmasını desteklediklerini vurguladılar.

TDT Devlet Başkanları, Türkiye'deki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye yönelik terör saldırısını da kınayarak, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini açıkladı. Bunun yanı sıra, Türk Devletleri arasında dijital ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanması da önemsendi.

Ekonomik işbirliğini güçlendirecek projelere dair Kazakistan'ın Türkistan bölgesindeki Turan Özel Ekonomik Bölgesi'nin kurulması konusundaki çalışmalara destek verildi. Son olarak, TDT üyesi ülkelerde ortak müze kartı geliştirilmesi ve Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin kurulması gibi kültürel ve turizm projeleri üzerinde duruldu.

Zirve, Türk kültürel mirasının korunması ve tanıtımının artırılması adına atılan adımlar açısından da büyük önem taşıyor.

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