TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak

TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak
Kaynak: AA
Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV), Yemen’deki iç savaş nedeniyle yardıma muhtaç 17 bin kişiye iftar yemeği sağlayacağı duyuruldu.
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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 1

Vakıf, 2024 Ramazan Yardım Kampanyası çerçevesinde Yemen’de yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 2

TDV Yemen Temsilcisi Muhammet Bahattin Alkan, bağışçıların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için özenle çalıştıklarını ifade etti.

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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 3

Alkan, Yemen’in beş bölgesinde gerçekleştirilecek yardım dağıtımı hakkında, “Ramazan ayı boyunca Yemen’de 10 bin gıda paketi dağıtacağız. Ayrıca 17 bin kişiye iftar yemeği, 2 bin çocuğa bayramlık giysi vereceğiz.” dedi.

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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 4

Alkan, ayrıca 100 kişiye yolcu ve yük taşımacılığında kullanılacak üç tekerlekli motosikletlerin verileceğini, 50 kişiye ise çeşitli mesleklerde iş imkanı sağlamak amacıyla destek sunulacağını belirtti.

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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 5

Evsizlere yönelik 100 konutun yanı sıra 600 çocuğun eğitim görebileceği bir okul, cami, dükkan ve sosyal tesisleri içeren “Anadolu Külliyesi” inşaatının da devam ettiğini açıkladı.

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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 6
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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 7
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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 8
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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 9
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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 10
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TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak 11
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