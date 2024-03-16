TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak

Vakıf, 2024 Ramazan Yardım Kampanyası çerçevesinde Yemen’de yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
TDV Yemen Temsilcisi Muhammet Bahattin Alkan, bağışçıların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için özenle çalıştıklarını ifade etti.
Alkan, Yemen’in beş bölgesinde gerçekleştirilecek yardım dağıtımı hakkında, “Ramazan ayı boyunca Yemen’de 10 bin gıda paketi dağıtacağız. Ayrıca 17 bin kişiye iftar yemeği, 2 bin çocuğa bayramlık giysi vereceğiz.” dedi.
Alkan, ayrıca 100 kişiye yolcu ve yük taşımacılığında kullanılacak üç tekerlekli motosikletlerin verileceğini, 50 kişiye ise çeşitli mesleklerde iş imkanı sağlamak amacıyla destek sunulacağını belirtti.
Evsizlere yönelik 100 konutun yanı sıra 600 çocuğun eğitim görebileceği bir okul, cami, dükkan ve sosyal tesisleri içeren “Anadolu Külliyesi” inşaatının da devam ettiğini açıkladı.