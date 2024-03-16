TDV Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak

Alkan, Yemen’in beş bölgesinde gerçekleştirilecek yardım dağıtımı hakkında, “Ramazan ayı boyunca Yemen’de 10 bin gıda paketi dağıtacağız. Ayrıca 17 bin kişiye iftar yemeği, 2 bin çocuğa bayramlık giysi vereceğiz.” dedi.