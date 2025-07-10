Teams'tan sonra Microsoft'A Outlook şoku

Microsoft, 10 Temmuz sabahı kullanıcıların Teams platformuna erişim sağlayamamasıyla başlayan krizin ardından bir başka sorunla daha karşılaştı. İlk etapta kısa sürede çözülen Teams kesintisinin ardından, Outlook kullanıcıları dünya genelinde hem web hem masaüstü hem de mobil cihazlardan e-posta hesaplarına ulaşamaz hale geldi.

Microsoft'un Hizmet Durumu sayfasında, kullanıcıların herhangi bir bağlantı yöntemiyle e-posta kutularına erişemediği doğrulandı. Sorunun, posta kutusu altyapısının beklenenden düşük performans göstermesinden kaynaklandığı belirtildi. Bu altyapı zafiyeti nedeniyle Outlook web sitesi, Outlook Mobil ve Outlook masaüstü istemcisi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Microsoft, sorunun kaynağını belirlediklerini ve çözüm sürecine güvenli güncelleme yönetimiyle başladıklarını duyurdu. Dağıtımın beklenenden hızlı ilerlediği ve etkilerin giderek hafiflediği ifade edildi. Sorunun tamamen çözüldüğüne dair nihai açıklama ise henüz yapılmadı.