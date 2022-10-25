Tebliğciler pavyon semalarında görüldü

İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğu iddia edilen tebliğciler yine bir pavyon ziyareti gerçekleştirdi. Gece kulübü, pavyon ve benzeri mekanlarda vatandaşların eğlencesini bölen tebliğcilerin yaptığı son pavyon ziyareti ilginç bir biçimde son buldu.

"Bu Gaziantep şehrimize geldik, yarabbi buradaki amin diyen abilerimizi, ablalarımızı, bütün fitnelerden, fesatlardan, nazarlardan, büyülerden, sihirlerden muhafaza eyle yarabbi" şeklinde edilen duaya pavyon çalışanlarının "Amin" diye karşılık verdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.