Tebrikler Erdoğan…

2024 yılı sonunda yaklaşık yüzde 45 enflasyon hedefleniyor.

1 Ocak 31 Aralık arası cebimizdeki para o kadar hızlı tükendi ki…

Aralık verileri ay sonunda açıklanacak ama Türk İş resmi açıklamalarına göre 2024 yılının sadece 11 ayı şöyle geçti;

Ocak 2024;

4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan AÇLIK SINIRI: 15 bin 048 lira.

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı olan YOKSULLUK SINIRI: 49 bin 019 lira.

Bekâr bir çalışanın aylık YAŞAMA MALİYETİ: 19 bin 630 lira.

Kasım 2024

4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan AÇLIK SINIRI: 20 bin 562 lira.

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı olan YOKSULLUK SINIRI: 66 bin 976 lira.

Bekâr bir çalışanın aylık YAŞAMA MALİYETİ: 26 bin 712 lira.

Asgari Ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı beklenirken AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergi oranlarını arttırdı.

2025 yılı asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 10'dan 15'e çıkarıldı.

2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Memur, emekli ve asgari ücretliye 2025 zam oranını düşük tutmak için uyanık iktidar 2024’ün son 3 ayında zam yapmadı.

Bunların getirisi şu olur; 2025’te iğneden ipliğe zam fırtınası esecek.

Kaşıkla verecek, kepçeyle geri alacak Erdoğan.

Asgari ücrete zam geliyor. Türk İş 30 bin lira isteyerek CHP’ye destek veriyor, "Oh, nihayet!" diyenlerin sesi geliyor kulağıma.

Patronlar rakamlarını açıklamadılar. Bence hiç açıklamasınlar.

Çünkü Erdoğan ne derse o.

Asgari ücret tamam da ya emeklilerin durumu ne olacak.

En düşük emekli maaşı ve maaş zam oranı ne kadar olacak?

Ne olursa olsun aman sakın sevinmeyin!

Tam zam alıyoruz diye sevinecekken, bir bakıyorsunuz ki elektrik ve doğalgaz zamları yağacak.

Yaşam giderek zorlaşacak.

Erdoğan’ın klasik bir ritüeli var:

“Milletçe biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize yaklaşmış olacağız…"

Yalandan kim ölmüş?

Sabır taşı çatladı görmüyor musun Erdoğan?

Ekonomist Erdoğan’ın yarattığı bu döngü bir ekonomi karnavalı gibi!

Zam törenleri, vergi karnavalları ve fatura fırtınaları ile dolu.

2025'te CHP’li belediyelere çok iş düşecek.

Fatura konusunda yardımlaşmak, kent lokantaları açmak, sosyal yardımları arttıramasınlar diye Erdoğan bakanına, “silkeleme” talimatı verdi ya.

İşte tuzak şudur.

Zamları yağdır, emekliyi, dar gelirliyi sosyal yardımlara muhtaç et.

Ama bu yardımları da sadece iktidar yapsın. Yapsın ki seçmen de onlara oy versin.

Ekonomist Erdoğan’ın 2024 başarı tablosu özetle şudur:

Yoksulluk Sınırı:

OCAK 2024: 49 bin 019 lira

KASIM 2024: 66 bin 976 lira

Ekonomistliğinin faturası işte tam da budur.

Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan Türk ekonomisinin gelmiş, geçmiş en büyük ekonomisti olan Erdoğan’dır.

Tebrikler Erdoğan…