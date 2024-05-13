Tecavüz için sıraya girdiler. İstanbul'un göbeğinde iğrenç olay

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, okul arkadaşı Hasret Vural, 13 yaşındaki A.A.’yı evine davet etti. A.A., başlangıçta gitmek istemese de Vural’ın “Film izleriz, eğleniriz” ısrarı üzerine teklifi kabul etti ve Vural'ın arkadaşı Tunahan Keskin’i de yanlarına alarak Vural’ın evine gittiler.

Evde, Hasret Vural, A.A.’ya tecavüz etmeye çalıştı, tecavüz anları Tunahan Keskin tarafından kayda alınırken, Vural'ın elinden kurtulan A.A., götürüldüğü evden kaçarak evine döndü.

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİLER

Yaşanan dehşetin en korkunç tarafı bu olaydan sonra başladı. 13 yaşındaki A.A. okuldan çıktığı esnada Oğuzhan Koç isimli kişiyle karşılaştı. Koç, "Hasret ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. Hasret herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" ifadeleriyle çocuğu tehdit etti ve Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü.

Bir zaman sonra Koç'un arkadaşı Recep Özgül geldi ve A.A., söz konusu 2 kişi tarafından tecavüze uğradı.

TEHDİTLERİN ARKASI KESİLMEDİ

13 yaşındaki çocuk, yaşadıklarını hiç kimseye anlatamadı. Son yaşanan olaydan bir hafta sonra yanına Mücahit Ertürk isimli şahıs geldi. "Videolarını izledim. Oğuz ile de beraber olmuşsun. Benimle de birlikte olman lazım. Yoksa o videoyu ailenin kapısının önüne koyarım" diyerek A.A.’yı tehdit eden Ertürk, yanına iki arkadaşını da alarak iki gün boyunca A.A.’ya tecavüz etti. Tecavüz edenlerden biri de mahalle muhtarının oğlu Yusuf Çetin'di.

ARKADAŞININ AĞABEYİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADI

A.A.’nın yaşadıkları bitmedi, bir okul çıkışına sınıf arkadaşının ağabeyi olan Burak Bayar geldi. A.A. aynı tehditlere maruz kalarak Bayar’ın da tecavüzüne uğradı. 1 yıl boyunca tanıdığı tanımadığı birçok kişi tarafından tecavüze maruz bırakılan A.A.’nın bir gün yürürken, yolu bir araba tarafından kesildi. Araçtan inen Fatih Akman isimli kişi, A.A.’yı zorla araca bindirip Sultanbeyli'de bulunan sanayiye götürdü ve arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti.

LİSEYE BAŞLAYINCA KURTULDUM SANDI

A.A. liseye başlayınva her şeyin geride kaldığını düşünüyordu fakat hiç tanımadığı kişiler yanınına gelip söz konuus görüntüleri bildiklerini söyleyerek A.A.’yı yine tehdit ettiler. A.A. bu kez Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin bir sınıfında 5 farklı kişi tarafından tecavüze uğradı.

"AĞLAMA BEN BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"

A.A., sınıfta bağırarak ağladığı sırada Hasan isimli genç sınıfa girdi. "Ağlama ben bir şey yapmayacağım" diyerek A.A.'yı lavaboya götürüp elini yüzünü yıkadı ve okulun bahçesine çıkardı.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlatan A.A., "Çok ağladım. Karnımın ağrıdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. 'Abin cezaevinden kaçar seni de keser' dediler. 'Ailen seni öldürecek' dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi" ifadelerini kullandı.

DOSYA EN BAŞTAN GÖRÜLÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 sanık beraat ederken diğer sanıklara hapis cezası verildi. Fakat İstinaf Mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanıyor.