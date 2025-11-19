Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüştü. Beyaz Saray'da Selman onuruna özel bir yemek verildi. Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdüren dünyaca ünlü yıldız Portekizli Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez de yemeğe katılan isimler arasında yer aldı.

Geceye, Trump'ın futbol meraklısı oğlu Barron ve Ronaldo hakkındaki esprili sözleri damga vurdu. Trump "Oğlum seninle tanıştırdığım için artık bana daha çok saygı duyuyor'' sözleri ile konuğuna iltifat etti. Ronaldo için ABD ziyaretinin ayrı bir anlamı vardı. Alman haber dergisi Der Spiegel, 2017 yılında Ronaldo'nun, 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine tecavüz ettiğini iddia eden bir kadına, yıllar önce 375 bin dolar sus payı ödediğini iddia etmişti. Ronaldo o tarihten bu yana ilk kez yani 8 yıl sonra ABD topraklarına ayak bastı.

Beyaz Saray bugün X’ten Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr’da forma giyen futbolcu ve Trump’ın birlikte yürüdüğü videoyu “İki GOAT. CR7 x 45/47” ifadesiyle paylaştı.

‘Greatest of all time (Tüm zamanların en iyisi)’ deyiminin kısaltması olan ‘GOAT’ genellikle bir spor tabiri olarak kullanılıyor. Sözcüğün İngilizce’deki anlamının ‘keçi’ olması nedeniyle de kimi zaman tabir bu hayvanla sembolize ediliyor. Paylaşımdaki ’45/47′ vurgusuyla da Trump’ın ABD’nin 45 ve 47’nci başkanı olduğu hatırlatılıyor.