Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı yine aynı yöntemle cinayet işledi

Adana Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Murat Arlı'nın cesedini 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında, çuval içinde ve battaniyeye sarılı olarak çürümüş halde buldu.

Arlı'nın cep telefonunun kapalı olan IMEI numarasını takibe alan ekipler, telefonun 4 ay sonra Kars'tan sinyal verdiğini tespit etti. Yapılan araştırmada telefonun, Arlı’nın otogarda birlikte çalıştığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi.

Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek Cücü ve oğlunun da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Cesedi battaniyeye sardım, çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşımak suretiyle drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı.

26 YIL ÖNCE YİNE AYNI YÖNTEMLE CİNAYET İŞLEMİŞ

Cücü’nün 1998 yılında cinayet ve cinsel saldırı suçlarından cezaevine girdiği ve kısa bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.

Cücü'nün, cezaevindeyken komşusunun 9 yaşındaki kızı Tuğçe Omita'yı kendisine sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü ve cesedini battaniyeye sararak drenaj kanalına attığı ortaya çıktı.

KÜÇÜK KIZIN ANNESİ İSYAN ETTİ

Tuğçe Omita’nın annesi Döne Omita, Atilla Cücü’nün cezaevinden çıktıktan sonra aynı şekilde bir cinayet işlediğini televizyonda izlediği haberlerden öğrendiğini belirterek yaşadığı acının tazelendiğini ifade etti.

Cücü’nün cezaevinde öldüğüne dair bilgi aldığını, ancak tahliye olduğunu ve tekrar cinayet işlediğini belirten Omita, “Bu adam benim kızımı öldürüp kanalizasyona atmıştı. Onu televizyonda görünce, kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Acımı tarif edemiyorum” dedi.