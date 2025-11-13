İsrail’in Sde Teiman askeri hapishanesinde alıkoyduğu Filistinli esirlere işkence ve tecavüz ettiği video ortaya çıkmış, izlenen görüntüler tüm dünya tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Kan donduran görüntülerde yer alan askerlerden ikisi, çıkarıldıkları mahkemede bir grup İsrailli tarafından alkışlar ve sloganlarla karşılandı.

FİLİSTİNLİLERE TECAVÜZ EDEN ASKERLER AYAKTA ALKIŞLANDI

İki tecavüz faili İsrail askeri, pazartesi günü Kudüs Yüksek Mahkemesi’ne geldikleri esnada, aralarında kadınların da olduğu bir grubun tezahürat ve alkışlarıyla karşılandı. İsrailli askerlerin yüzlerini güneş gözlükleri, siyah maske ve şapkalarla gizlediler.

TECAVÜZCÜ ASKERLERE DESTEK GÖSTERİSİ YAPTILAR!

Tecavüzcü askerlere destek sağlayan grup askerlerin bulunduğu birliğe atıf yaparak ‘Hepimiz 100. Birliğiz’ sözlerini sarf etti. İki asker İsrail ordusu tarafından Filistinli bir esire ağır saldırıda bulunmakla suçlanan beş birlik üyesi arasında yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini şapka, maske ve güneş gözlüğüyle gizleyen iki askerin mahkeme salonunda birbirlerine sarıldıkları ve çevrelerindeki grubun da onları alkışladığı fark edildi.

Duruşma ise, geçtiğimiz yıl Filistinli bir esire yönelik saldırılarını gösteren videonun sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kimin yöneteceği noktasındaki anlaşmazlıkla ilgiliydi.

FİLİSTİNLİ ESİR AĞIR YARALANMIŞTI!

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçtiğimiz sene İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri paylaşmıştı.

Söz konusu görüntülerde, İsrail’in Sde Teiman askeri cezaevinde İsrail askerlerinin Filistinli bir adamı dövdüğü, daha sonra ise kenara çekerek kalkanlar arasında toplu bir şekilde tecavüz saldırısında bulundukları görülüyordu. Filistinli esirin daha sonra ağır iç yaralanmalar ve rektal travma nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve birden fazla ameliyat geçirdiği bildiriliyor.

SERBEST BIRAKILAN TUTUKLULAR YAŞADIKLARINI ANLATTI!

Geçtiğimiz hafta, askerlerden birinin avukatı da video sızdırılmasına ilişkin soruşturmanın ardından haklarındaki davanın düşürülmesini talep etmişti. Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin raporuna göre, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım sırasında İsrail tesislerinde tutulan Filistinli tutuklular sistematik işkenceye maruz kaldı.

Serbest bırakılan tutuklular, tecavüz, zorla soyma, filme alınmış saldırılar, nesneler ve köpeklerle cinsel istismar ve İsrailli gardiyanlar tarafından psikolojik aşağılanma yaşadıklarını anlattı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Söz konusu haberler üzerine, Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri gerçekleştirmişti. Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın düzenlemişti.