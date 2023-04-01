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Tecavüzcü mahkum kadınlar hapishanesine konuldu. Gerekçe ‘Yok artık’ dedirtti

İskoçya’da 2 kadına tecavüz ettiği için hapis cezası alan bir kişi kadınlar hapishanesine konuldu. Söz konusu kararın gerekçesi ise “Yok artık” dedirtti.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 09:55
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Tecavüzcü mahkum kadınlar hapishanesine konuldu

Tecavüzcü mahkum kadınlar hapishanesine konuldu. Gerekçe ‘Yok artık’ dedirtti
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Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Müslüman Başbakan Hamza Yusuf ile gündeme gelen İskoçya geçtiğimiz aylarda çok tartışmalı bir yasa ve tecavüz davası ile gündeme gelmişti. Söz konusu yasa Hamza Yusuf döneminde de gündemde olmaya devam edecek.

İskoçya’da şubat ayında görevi bırakan eski Başbakan Nicola Sturgeon çok tartışmalı bir cinsiyet yasası çıkarmak için uğraştı. Söz konusu yasa ile cinsiyet değiştirme yaşı 18’den 16’ya indirilerek cinsiyet değiştirmek için doktor raporu alma şartı kaldırılarak beyana göre hareket edilecek.

İskoçya dışında Avrupa’da da tartışma konusu olan yasa tasarısı İskoç parlamentosundan geçmesine rağmen Birleşik Krallık’a takıldı. Birleşik Krallık yönetimi özel yetkisini kullanarak Aralık ayında İskoçya’nın kabul ettiği yasayı iptal etti.

Yeni Başbakan Hamza Yusuf tartışmalı yasanın geçmesi için çalışacağını vadetmişti.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ TECAVÜZ DAVASI

Hikâye sadece bir yasa tasarısı ve etrafında dönen tartışmalarla sınırlı kalmadı. İki kadına tecavüz ettiği için 8 yıl hapis cezası alan Isla Bryson cinsiyet değiştirdiğini beyan ettiği için kadınlar cezaevine nakledildi. Bryson, yargılanmayı beklerken cinsiyet değiştirme kararı almıştı. 31 yaşındaki tecavüz mahkumu kadınlar hapishanesinde diğer kadın mahkumlardan ayrı bir yerde tutuldu. Ancak gelen tepkiler sonrası Bryson yeniden erkekler hapishanesine alındı.

 

İskoçya’da ve İngiltere’de yükselen tepkilerde kadınlara tecavüz eden bir mahkumun kadın hapishanesinde tutulmasının diğer mahkumların güvenliğini tehlikeye attığının altı çizildi.

İskoç yasalarına göre mahkumlar doğdukları zamanki cinsiyetlerine göre hapishaneye yerleştiriliyor. Öte yandan trans mahkumların hangi hapishaneye verileceği vaka bazında belirleniyor.

Ancak İngiltere ve Galler’de  trans kadınların kadın hapishanelerde bulunması kanunlara aykırı.

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